شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يعود اتحاد الكرة لقائمة الـ25 لاعبا فى الموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسود حالة من الغموض حول مصير الموسم المقبل سواء من حيث موعد بدايته أو شكل الدورى الجديد لاسيما بعد قرار اتحاد الكرة باستكمال الدورى الحالى ورفض إلغائه رغم ضيق الوقت، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول بعض الأمور فى الموسم الجديد وأهمها قوائم الأندية.





س: هل استقر اتحاد الكرة على عدد اللاعبين فى قوائم الأندية؟ج: لا.. لم يستقر اتحاد الكرة على شكل القائمة فى الموسم الجديد ولم تتم مناقشة الأمر بشكل رسمى داخل اجتماعات اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.





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س: ما نظام القائمة فى الدورى الحالى؟ج: تضم قوائم الأندية فى الوقت الحالى 30 لاعبا، كما رفض اتحاد الكرة تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبا.





س: وما مقترح القائمة فى الدورى الجديد؟ج: كان هناك مقترحا بأن تكون القائمة فى الدورى الجديد 25 لاعبا بجانب 5 لاعبين من مواليد 99، وذلك قبل اعتماد دورى مواليد 99 وتنفيذه فى الموسم المقبل بعد توصية شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاولمبى.





س: وماذا بعد اعتماد دورى 99؟ج: لم يحسم اتحاد الكرة موقفه حتى الآن سواء باستمرار قائمة الـ30 لاعبا أو العودة إلى الـ25 لاعبا.





س: متى يحسم اتحاد الكرة هذا القرار؟ج: قبل نهاية الموسم الجارى وتحديدا أوائل أكتوبر المقبل، خاصة أن الموسم المقبل سيكون متلاحما مع الموسم الجارى فى ظل ضيق الوقت.