شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أسوان يخوض مبارياته فى القاهرة بعد عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان أن الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة أبلغ محافظ أسوان، قبل قليل، بالموافقة على لعب الفريق باقى مبارياته فى القاهرة بعد عودة مسابقة الدورى العام خلال الفترة المقبلة، وانتهاء حالة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وأضاف رئيس أسوان، فى تصريحات لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت، أن أسوان كان يواجه أزمة فى هذا الشأن بعد عودة النشاط، خاصة أن الطيران الداخلى مازال غير منتظم بسبب كورونا وتحدثنا مع المحافظ ووزير الرياضة ومشكورين حلوا الأزمة.

واستطرد رئيس أسوان: حددنا الملعب الذى سنخوض عليه المباريات لكن لا نستطيع أن نعلن عنه الآن حتى نحصل على الموافقة.

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وأضاف أحمد سليمان، أن نادى أسوان على الرغم من الأزمات المادية وافق على عودة النشاط الرياضى ودعم قرار الدولة، والجهود التى تبذلها من أجل عودة الحياة لطبيعتها، قائلاً: نحن جزء من المنظومة خاصة أننا من الصعيد وأسوان كيان كبير".

ويخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، للمسحة الثانية للكشف عن كورونا، غداً الأربعاء، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، والذى يستضيف معسكر أبناء الجنوب استعداداً لعودة النشاط الرياضى واستئناف الموسم الجارى خلال الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.