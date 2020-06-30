ماذا قدمت صفقات المقاولون مع الأهلى قبل انتقال طاهر محمد طاهر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو الأهلى الزمن لحسم صفقة ضم الصاعد الواعد طاهر محمد طاهر بعدما حصلت إدارة القلعة الحمراء على توقيع اللاعب منذ أسابيع قليلة، حيث يرغب مسئولو الأهلى فى حسم الصفقة مع نظرائهم فى قلعة ذئاب الجبل فى ظل العلاقة القوية التى تربط الناديين، بجانب رغبة اللاعب التى سيكون لها دور بالتأكيد فى إنهاء الأمور سريعاً.

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وبدوره استغل محمود الخطيب رئيس الأهلي عقده جلسة مع محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب ومحمد عادل، المشرف على الكرة لإنهاء صفقة طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، ورفض مسئولو الأهلي وضع شرط جزائي في عقد شراء طاهر رغم اشتراط اللاعب ذلك حتى يتثنى له الرحيل حال تلقيه عرض احتراف مميز وهو الأمر الذى تحفظت عليه لجنة التخطيط بالنادى وأصرت على عدم وجوده.

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ومن جهته فضل طاهر عرض الأهلى عن العروض الأخرى التى وصلته مؤخراً من أندية ليست كبيرة فى أوربا ومن أندية محلية أيضا، ومن المقرر أن يفتح الأهلي خطوط اتصال خلال الفترة المقبلة مع إدارة المقاولون العرب لحسم الصفقة بشكل رسمي حتى ينتقل اللاعب للقلعة الحمراء، بعدما نال إعجاب الجهاز الفنى للأحمر بقيادة فايلر، تزمنا فى الوقت الذى طلب فيه مسئولو المقاولون العرب من نظرائهم في الأهلي استعادة باسم علي بشكل نهائي في صفقة بيع طاهر محمد طاهر للأهلي، بجانب استعارة لاعب أخر بخلاف المقابل المادي، خاصة أن باسم علي كان أحد نجوم الذئاب قبل انتقاله للأهلي موسم 2014 مع الثنائي محمد فاروق ومحمد رزق، وتألق باسم علي بقيمص الأهلي طوال الفترة الماضية قبل أن يخرج معاراً للجونة هذا الموسم.

البداية كانت في صيف 2014، عندما أعلن الأهلي رسميا حصوله على توقيع ثلاثي المقاولون العرب محمد فارق ومحمد رزق وباسم علي للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل مقابل 7 ملايين جنيه، حيث وقع الثلاثي على عقود انضمامهم للأهلي في مقر المقاولون العرب، في حضور محمود طاهر رئيس النادي الأحمر وعلاء عبد الصادق مدير الكرة، وامتد عقد باسم علي ورزق لخمس سنوات، فيما جاء توقيع فاروق يمتد لأربعة مواسم على أن يحصل المقاولون العرب على 20% من قيمة بيع أي لاعب من الثلاثي من الأهلي.