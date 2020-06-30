شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يحدد منتصف أكتوبر لانطلاق المسابقات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة وعضو مجلس اللجنة الأوليمبية، المجهودات الكبيرة التى قام بها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئس مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية، وجميع الأجهزة الفنية والإدارية خلال الفترة الماضية لعودة النشاط الرياضى بشكل آمن يحافظ على جميع اللاعبين في كل الألعاب ، وفي المراحل السنية المختلفة بتطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية للمحافظة عليهم، مضيفا أنه تم تحديد منتصف أكتوبر لانطلاق المسابقات المحلية.

وأكد إدريس ضرورة التزام جميع الأندية بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة في اكواد محددة بالالتزام بها في المرحلة المقبلة ، وسيكون هناك لقاء بين الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الاوليمبية وبين المستشار الطبي لاتحاد السباحه لشرح الإجراءات الاحترازية القادمة التى سيتم العمل بها خلال البطولات والتدريبات فى الفترة القادمة حتة لا تكون هناك أى إصابات بين منظومة اللعبة.

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وأشار رئيس اتحاد السباحة إلى أن النشاط السباحة سوف يعود فى مرحلة الدرجة الأولى (عمومى) فى منتصف أكتوبر حتى نهاية ديسمبر، والمراحل السنية من (مرحله 12 سنة الي مرحله العمومي) ، علي أن تبدأ المنتخبات القومية التدريبات في أول يوليو القادم بنفس الطرق الاحترازية التي تم الاتفاق عليها ، وتقام بطولة كأس مصر منتصف أكتوبر حتي نهايه ديسمبر والتي تم تأجيلها من قبل بقرار من رئيس الاتحاد علي مسئوليته الشخصية قبل بدء الحظر للمحافظه علي أرواح السباحين ، وأما بطولات الافرع للموسم الجديد سوف تقام خلال اجازة منتصف العام الدراسي الجديد فى الأسبوع الأخير من يناير والاسبوع الأول فبراير المقبلين ، علي ان تبدأ بطولة الجمهورية في شهر مارس ، وتأجيل بطوله كأس مصر للموسم الجديد إلى ما بعد إنتهاء العام الدراسي ، مؤكدا أن بطولة الجمهورية للمياه المفتوحة ستقام خلال الفترة من 1- 15 أكتوبر وبطولة كأس مصر من 25 مارس وحتي نهايه مايو المقبل ، مشيرا إلى أن منافسات بطولة الجمهورية لكرة الماء في مرحلة العمومي متبقي فيها 102 مباراه في الأدوار النهائية سيتم الإنتهاء منها في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين .

وأضاف إدريس أن جميع المراحل السنية في كرة الماء انتهت عدا مرحلتين 2005 ومتبقي فيها 73 مباراة ، ومرحلة 2001 الخاصة بالحافز الرياضي ستقام منافستها خلال الفترة "25 -30" أغسطس المقبل ، لافتا إلى أن منافسات كأس مصر للسباحة التوقيعية ستقام في نوفمبر ، وبطولة الجمهورية في فبراير المقبلين ، علي أن تستكمل منافسات كأس مصر الغطس في خلال الفتره من منتصف سبتمبر حتي منتصف اكتوبر المقبلين ، وىتبعها تنظيم بطولة الجمهورية في نصف الثاني من نوفمبر ، أما بطولة الجمهورية اللاساتذة فتقام في سبتمبر ، علي تقام بطوله الكأس في الفترة من يناير حتي شهر مارس

أوضح إدريس أن الوحدهدة التدريبية اليومية محدد لها ساعتين ويمكن أن تقل إلي النصف خلال تلك الفترة ، ويشارك فيها 10 أو 20 سباحا، بواقع وضع سباح في كل حارة داخل حمام السباحة البالغ طوله 50 مترا ويضم 10 حارات ، حيث يمكن أن يتدرب سباحين أثنين لمسافه 25 مترا في كل إتجاه ثم يعودا إلي نقطة البداية دون أن يتلامسا ، ومن المعلوم أن التدريبات تبدا من8 صباحا إلي 5 مساء لتصل إلي 9 وحدات تدريبية تستطيع من خلالها الأندية والأجهزة الفنية تدريب 90 أو 180 سباحا وسباحة ، وبذلك نستطيع المحافظة على لاعبينا وأبنائنا من اى مكروه قد يتعرضون له .