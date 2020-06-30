شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة لزملائه بعد استقبال الفاتحين فى مران الأهلى: لا داعى للتصفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد صالح جمعة صانع ألعاب النادى على تصفيق زملائه فى استقباله اليوم بمران الفريق الأحمر، لأول مرة بعد فترة طويلة من التدريبات الانفرادية فى صالة الجيم بفرمان من السويسرى رينية فايلر مدرب الفريق، حيث نشر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك صورة تصفيق زملائه أثناء نزوله إلى المران وعلق عليه "شكرا شكرا لا داعى للتصفيق".



صالح جمعة

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة المتنوعة مع بداية المران الصباحى للاعبين، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام، وسامى قمصان مدرب الفريق تدريبات اللاعبين على ثلاث مجموعات متغيرة فى فقرات المران المتنوعة بين الفنية والبدنية، وكان الجهاز الفنى قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.

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وانطلق المران فى الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، ويحرص الجهاز الفنى على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وعقد الجهاز الفنى بالأهلى محاضرة فنية ونظرية للاعبين فى ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية المران، وحرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.