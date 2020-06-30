قازان الروسية تفوز بتنظيم الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص 2022

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأولمبياد الخاص الدولى عن فوز قازان الروسية بتنظيم دورة الألعاب العالمية الشتوية 2022، بعد اعتذار السويد عن التنظيم، حيث كان من المقرر إقامتها عام 2021، وبسبب تفشى وباء كورونا وعدم التوصل حتى الآن إلى مصل، طلب الأولمبياد الخاص الدولى من السويد ترحيل الموعد إلى عام 2022، إلا أن السويد اعتذرت عن الموعد الجديد.



قازان تنظم الالعاب الشتوية للاولمبياد الخاص 2022

وكان ملف قازان قد احتل المركز الثانى للدول المتقدمة لاستضافة الألعاب العالمية الشتوية، وبعد حصول الأولمبياد الخاص الدولى على كل الضمانات الحكومية من الأولمبياد الخاص الروسى لإقامة تلك الألعاب، تم الإعلان عن فوزها بالتنظيم، ومن المتوقع مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 108 دول حول العالم، إلى جانب أنها سوف تجذب إليها 3000 متطوع، ومن المتوقع أن تشهد العاب قازان 4000 من كبار الشخصيات وأسر اللاعبين ما يجعل الألعاب الشتوية حدثا عالميًا حقيقيًا.



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وتقام الألعاب الشتوية فى الفترة من 18 حتى 29 يناير 2022.. وقالت مارى ديفيس الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى: إن استضافة الألعاب العالمية الشتوية 2022 فى قازان سيكون، إضافة إلى مجموعة النخبة من المدن الدولية التى تقود تكلفة الإدماج للأشخاص ذوى الإعاقات الفكرية.

وقالت أولغا سلوتسكر رئيسة الأولمبياد الخاص الروسي يسعدنا استضافة الألعاب العالمية الشتوية 2022، إن استضافة هذا الحدث المرموق والمهم للغاية يمنحنا الفرصة لنثبت لروسيا والعالم أن الأشخاص ذوى الإعاقات الفكرية قادرون على التنافس على أعلى مستويات الرياضة.

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وصرح المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى بأن فوز قازان الروسية بتنظيم الألعاب العالمية الشتوية هو استكمالا لمواصلة الألعاب العالمية سواء الصيفية أو الشتوية انطلاقتها، وتشهد كل العاب زيادة مطردة من حيث عدد اللاعبين وعدد الدول المشاركة ، وكانت أول ألعاب عالمية شتوية قد انطلقت 1977 فى ستيمبوت سبرينغز بأمريكا.



الاولمبياد الخاص الروسى ينظم الالعاب الشتوية العالمية 2022

وأضاف الرئيس الاقليمى بأن أخر ألعاب عالمية شتوية أقيمت بالنمسا 2017 شهدت مشاركة 16 دولة.

وتعتبر قازان واحدة من أكثر مدن روسيا تجهيزًا من حيث البنية التحتية الرياضية. إنه العام 2009 وضمن استطلاع على شبكة الإنترنت اعترف الروس بها كعاصمة البلاد الرياضة، وقد استضافت قازان أحداث رياضية متعددة على المستويين الوطني والعالمى، بما في ذلك بطولتين عالميتين لهوكي الجليد في (2005 ، 2011) ، وبطولة الألعاب الصيفية الجامعية (2013) ، بطولة العالم للمبارزة السيوف (2014) ، كما استضافت عاصمة تتارستان مباريات من بطولة كأس العالم لكرة القدم (2018)وتمتلك المدينة عدد كبير من المرافق المخصصة لممارسة الرياضة والترفيه النشط. وعلى وجه الخصوص هناك المجمعات الرياضية حيث يمكن لعب الهوكي أو ممارسة رياضة التزلج والتزحلق على الجليد ، والحدائق المائية التي تحتوي على المسابح وألعاب الملاهي. أما لهواة الاستجمام النشط يوجد حديقة مجهزة بحبال ومركز لسيارات السباق الصغيرة (كارتينج).

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