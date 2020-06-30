شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الكمامة والماسك الواقى فى تدريبات الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة إلى الانتظام فى التدريبات عقب فترة توقف طويلة لنشاط كرة القدم، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2019-2020.

وظهر في التدريبات الحرص على تطبيق التعليمات الاحترازية، حيث ظهر التباعد بين اللاعبين، وكذلك ارتداء الجهاز الفنى والإدارى للكمامة، وكذلك الماسك الواقى.

واطمأن مسئولو الفريق على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفنى والإدارى بإجراء مسحة ثالثة قبل العودة للتدريبات، وخضع الجميع إلى مسحتى اختبار قبل عودة التدريبات الجماعية للفريق، وفضل نادي الجونة انتظار نتائج المسحة الثانية رغم سلبية جميع نتائج المسحة الأولى لبدء التدريبات الجماعية وبعد ظهور نتائج المسحة الثانية تأكد وجود حالة إيجابية واحدة فى النادى، وبناء عليه تم تحاد الكرة بالحالة واتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للبروتوكول الطبي المرسل من اتحاد الكرة ووزارة الصحة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفريق عبر موقع التغريدات تويتر صورا من ترديبات الفريق اليوم مع التعليق عليها "عدنا".

وطلب مسئولو الجونة من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار بعد تألق الثنائى مع النادى الساحلى فى الموسم الحالى وأصبحوا أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها المدير الفنى فى تشكيلته الأساسية .

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ويعتمد مسئولو الجونة على عدد كبير من لاعبى الأهلى مثل باسم على وإسلام محارب وعمرو بركان وأحمد حمدى واكرم توفيق الذى تأكد عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء الموسم الحالى بالإضافة للثنائى سالف الذكر .

وطلب مسئولو الأهلى مهلة للتفكير لأخذ رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عقب عودته من بلاده بعد الراحة التى حصل عليها باذن مسبق من مجلس الإدارة.



التباعد فى التدريبات



الكمامة فى تدريب الجونة



المدير الفنى يرتدى الكمامة