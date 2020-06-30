شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى وغريب يتحفظان على ضغط مباريات الدورى خوفا من الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على ضغط مباريات الدورى هذا الموسم الذى سيتم استئنافه فى أغسطس المقبل، بعد الأنباء التى ترددت عن ضغط المباريات وإقامة المباريات كل 3 أيام بحيث ينتهى الدورى منتصف أكتوبر، وأوضح البدرى وشوقى غريب خلال اجتماعهما مع اللجنة الخماسية بالجبلاية أن ضغط المباريات بعد فترة التوقف الطويلة سيتسبب فى إصابات للاعبين، وهو ما يؤثر سلبا على المنتخبات.

وطلب البدرى وشوقى غريب من اتحاد الكرة أن يتم توسيع الفارق الزمنى بين مباريات الدورى خاصة فى الأسابيع الأولى للعودة، على أن يتم الضغط تدريجيا مع استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية وحساسية المباريات.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعض الشروط لتأجيل أو إلغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئي تأجيل أو إلغاء أي مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، عددا من من المعايير والضوابط التى سيتم تنفيذها في معسكرات المنتخبات الوطنية للحفاظ على سلامة اللاعبين ، خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية لمعسكرات المنتخبات الوطنية المختلفة عددا من الضوابط، أبرزها:

- توفير غرفة عزل وعيادة متخصصة داخل مكان المعسكر .

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- تخصيص غرفة لكل لاعب فى المنتخب ومنع الجمع بين أكثر من لاعب فى غرفة واحدة.

- منع التجمعات والزحام والزيارات فى المعسكرات والتدريبات.

- تنظيم وتسجيل الدخول والخروج وخطة تطهير يومية .

- الكشف الطبى قبل دخول المعسكر قياس الحرارة.

- إجراء التحاليل اللازمة.

- متابعة اللاعبين طبيا صباحا ومساء واستبعاد أى لاعب تظهر عليه الأعراض.

- وسيلة نقل ثابتة للاعبين وتطهيرها بصفة دورية قبل وبعد الاستخدام.

- عدم استخدام غرف خلع الملابس وارتداء اللاعبين لملابسهم فى فندق الاقامة.