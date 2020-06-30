شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة بطولة العالم للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصرى الجمباز لبحث استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للجمباز الفنى فى يونيو 2021.

واستعرض الاجتماع التجهيزات اللوجستية والإجراءات المتخذة من قبل الاتحاد المصرى للجمباز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعبة بشأن استضافة مصر لبطولة العالم، للخروج بتنظيمها في أفضل صورة.

كما تطرق اللقاء للحديث عن ما تم الانتهاء منه على صعيد توفير أجهزة حديثة لاتحاد الجمباز بدعم من وزارة الشباب والرياضة ليضع الاتحاد المصري على الخريطة العالمية لاستضافة البطولات الدولية للجمباز.

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وأكد الدكتور أشرف صبحى، خلال الاجتماع، على حرص الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تقديم كل الدعم للمنظومة الرياضية المصرية بما يمكنها من استضافة مختلف البطولات العالمية ليضع مصر دائما فى صدارة المشهد الرياضى العالمي، مشيرا إلى أن الاستعدادات الخاصة باستضافة مونديال اليد يناير 2021 تتم على قدم وساق مع دعم الوزارة ومتابعاتها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية للتأكيد على جاهزية كافة المتطلبات التي تحقق النجاح لاستضافة مصر لمختلف البطولات العالمية والأفريقية.

ولفت الوزير إلى أهمية تطوير رياضة الجمباز والعمل على نشرها بشكل أكبر بالتعاون مع اتحاد اللعبة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أشاد رئيس اتحاد الجمباز بجهود وزير الشباب والرياضة، وحرصه على تطوير المنظومة الرياضية ودعم الاتحادات الرياضية، لافتاً إلى أهمية الأجهزة الحديثة التى حرصت الوزارة على توفيرها لاتحاد الجمباز والتى تعد عاملا قويا يضاف إلى المقومات التى تمتلكها مصر عند التقدم لاستضافة البطولات الدولية للجمباز.