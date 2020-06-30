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شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد ينشر صورة من تدريبات بيراميدز بصحبة عمر جابر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عبد الله السعيد نجم بيراميدز صورة تجمعه بزميله عمر جابر من تدريبات الفريق السمارى عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، لمشاركة جمهوره عودة النشاط الكروى مجددا بالتدريبات الجماعية.
وأشار عبد الله السعيد فى الصورة لزميله عمر جابر معلقا: "خليك إيجابى".
عبد الله السعيد
وكان هانى سعيد المدير الرياضى للنادى قد أكد أنه حصل على الضوء الأخضر مؤخرا من اتحاد الكرة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالتدريب على مجموعات انتظارا لإجراء المسحة الثانية، والتى تجرى الأربعاء، وفى ضوء نتيجتها سيعود الفريق لاستئناف تدريباته الجماعية التي توقفت منذ شهر مارس الماضى بقرار من الحكومة واتحاد الكرة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
وطبق نادي بيراميدز أعلى معايير السلامة ونفذ جميع الاشتراطات الصحية مع أول أيام التدريبات والتي تمثلت في تقسيم اللاعبين إلى 3 مجموعات تحضر كل مجموعة وتؤدي تدريباتها دون اختلاط بالمجموعة الأخرى ودون استعمال غرف الملابس والحفاظ على المسافة الآمنة في التعامل بين اللاعبين.
وخضع اللاعبون لاختبار كشف الحرارة وعمليات التطهير باستخدام البوابات المطهرة الإلكترونية، كما تم تعقيم جميع أرجاء الملعب والكرات من خلال الشركة المسئولة عم التعقيم بصورة مستمرة طوال تواجد اللاعبين داخل الملعب.
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