شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: دونجا صفقة نجاحها مشروط فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق أن صفقة انضمام نبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز إلى الزمالك حال إتمامها بشكل رسمى فى ظل تأكيد العديد من المصادر على توقيعه للعب للفريق الأبيض ستكون ناجحة بشكل كبير.

وقال رضا عبد العال، فى تصريح لـ الخليج 365، أن نجاح صفقة دنجا فى الزمالك مشروط باللعب وليس بتواجده على الدكة بديلا لطارق حامد مثل لاعبين قبله.

وأكدت العديد من المصادر توقيع اللاعب للزمالك، لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد أن عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط، كما تلقى دونجا وعدًا من الزمالك بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

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وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن دونجا تم تعديل تعاقده فى 25 سبتمبر الماضى، ليصبح مرتبطًا بعقد مع نادى بيراميدز سارى حتى 2023/ 2024، لافتًا إلى أن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

وتابع المصدر أنه حال توقيع دونجا بالفعل للزمالك، فإن توقيعه لا يعتد به، نظرًا لارتباطه بعقد مع بيراميدز، ورحيله لا يتم إلا بعد موافقة الإدارة.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.