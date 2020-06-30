صلاح: الفوز بالبريميرليج شعور لا يُصدق.. وتسجيل الأهداف شيء رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بالفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، واصفاً إياه بأنه شعور لا يُصدق.

وتوج ليفربول بلقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاماً بعد حسمه للقب عقب خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي.

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "إنه شعور لا يصدق للفوز ببطولة من هذا القبيل، الفوز بالبريميرليج بعد سنوات طويلة للنادي والمدينة، إنه أمر لا يُصدق".

وأضاف: "لا يمكنني أن أصف بالكلمات، ومن الصعب أن نقول كيف نشعر، عندما جئت إلى هنا ، قلت أنني أريد الفوز بالبريميرليج، إنه أول شيء في رأسي، أريد الفوز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال، وقال لي الناس "إذا كنت تستطيع اختيار واحد؟، ولكن الآن يمكنني أن أقول إنني سأختار كليهما".

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وتابع صلاح: "استطيع أن أقول الآن بعد فوزنا بالبريميرليج بالنسبة للمدينة هو شيء آخر، الجميع مجنون بالنتيجة، والجميع مجنون بالبريميرليج".

وواصل الملك المصري: "إنه شعور لا يُصدق للجميع، لجميع المشجعين في جميع أنحاء العالم، بدون دعمهم لم نكن لنتمكن من القيام بذلك، لقد قاموا بعمل رائع، وقام اللاعبون بنفس الشيء، إنه شعور رائع ولا أستطيع أن أشرح ذلك بالكلمات".

وينافس صلاح على لقب الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 هدفاً بفارق هدفين عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي صاحب الـ19 هدفاً.

وقال صلاح عن أهدافه: "من الرائع تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، لذا أشعر أنني سعيد هنا، أنا بخير وكل شيء يعمل بشكل جيد مع الفريق وقد فزنا بالبطولات، كل شيء جيد وأنا أستمتع به".

واختتم صلاح تصريحاته: "بذلنا كل ما في وسعنا لجعل المشجعين سعداء، من المؤكد أنهم قاموا بعمل رائع في أنفيلد ودائماً في المباريات، أنا سعيد للغاية، ليفربول هذا اللقب لك".