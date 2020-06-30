مصدر لمصراوي: تأجيل بطولة أمم أفريقيا لتقام في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت
كشف مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، عن تأجيل بطولة أمم أفريقيا 2021.
وشهد اليوم الثلاثاء انعقاد اجتماعًا للمكتب التنفيذي عبر تقنية الفيديو لحسم مصير عدد من الأمور الهامة في الكاف.
وقال مصدر في المكتب التنفيذي من خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم: "بطولة أمم افريقيا والتي كان من المقرر لها أن تقام في 2021 ستقام في يناير 2022، كما تعيين موعد جديد لبطولة أمم افريقيا للمحليين لتكون في يناير 2021."
وكانت بطولة أفريقيا للمحليين قد تم تأجيلها هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
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