محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت
كشف مصدر في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن نهائي أبطال أفريقيا والكونفيدرالية سيُقام في القارة الأفريقية.
وشهد اليوم الثلاثاء انعقاد للمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للكاف عبر تقنية الفيديو لحسم عدد من الأمور أبرزها مصير بطولات الكاف.
وقال مصدر في المكتب التنفيذي للكاف من خلال تصريحات لمصراوي إن قبل نهائي ونهائي أبطال أفريقيا سيكون في الكاميرون، على أن يكون قبل نهائي ونهائي الكونفيدرالية في دولة المغرب.
وكانت تقارير فرنسية قد ذكرت أن المباريات قد تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
مصدر أخر في إدارة الإعلام قال في تصريح مقتضب: "التقارير حول إقامة المباريات خارج القارة غير صحيح، المباريات ستكون في أفريقيا."
كانت هذه تفاصيل خبر "من مباراة واحدة".. كاف لمصراوي: نصف نهائي الأبطال يُقام في الكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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