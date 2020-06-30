رئيس نادي المقاصة يجتمع مع اللاعبين

عقد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، اجتماعًا مع لاعبي الفريق، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لعودة التدريبات. حضر الاجتماع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، كما تواجد لاعبو الفريق بالكامل. طمأن عبدالسلام لاعبي الفريق فيما يخص مسألة المستحقات المتأخرة، وطالبهم بحسم البقاء بالدوري بعد قرار عودته رسمياً، كما طالب رئيس المقاصة الجميع بالتركيز في العودة للتدريبات. يخص مسألة المستحقات المتأخرة، وطالبهم بحسم البقاء بالدوري بعد قرار عودته رسمياً، كما طالب رئيس المقاصة الجميع بالتركيز في العودة للتدريبات.

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