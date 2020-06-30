الكاف: إقامة بطولة أمم أفريقيا للمحليين في يناير ٢٠٢١

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، إقامة كأس الأمم الأفريقية للمحليين في يناير ٢٠٢١ في الكاميرون بدلًا من كأس الأمم الأفريقية. قرر الكاف، إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي الكونفيدرالية بالمغرب. وكان الكاف اختار المغرب لاستضافة النهائي، لكن تم اتخاذ قرار من المكتب التنفيذي بإقامة نصف النهائي في المغرب أيضًا بسبب ظروف انتشار فيروس من المكتب التنفيذي بإقامة نصف النهائي في المغرب أيضًا بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا كان الكاف قرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة في الكاميرون خلال سبتمبر Advertisements المقبل. المقبل. كما قررت اللجنة التنفيذية بالكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضًا في الكاميرون خلال الشهر نفسه. جدير بالذكر أن الكاف قرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون لمدة عام. وأعلنت اللجنة التنفيذية بالكاف تأجيل البطولة لمدة عام بسبب عدم وجود مساحة زمنية لاستكمال مباريات التصفيات الأفريقية في ظل انتشار فيروس كورونا.

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