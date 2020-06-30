المغرب تستضيف نصف نهائي الكونفيدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي الكونفيدرالية بالمغرب.

كان الكاف اختار المغرب لاستضافة النهائي، لكن تم اتخاذ قرار من المكتب التنفيذي بإقامة نصف النهائي في المغرب أيضًا بسبب ظروف

انتشار فيروس كورونا

كان الكاف قرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة في الكاميرون خلال سبتمبر المقبل.

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كما قررت اللجنة التنفيذية بالكاف إقامة نهائي

دوري أبطال أفريقيا أيضًا في الكاميرون خلال الشهر نفسه.

جدير بالذكر أن الكاف قرر تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون لمدة عام.

وأعلنت اللجنة التنفيذية بالكاف تأجيل البطولة لمدة عام بسبب عدم وجود مساحة زمنية لاستكمال مباريات التصفيات الأفريقية في ظل انتشار فيروس كورونا.