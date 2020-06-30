رسميًا.. إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة في الكاميرون خلال سبتمبر المقبل. كما قررت اللجنة التنفيذية بالكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضًا في الكاميرون خلال الشهر نفسه. قرر الكاف، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون لمدة عام. الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون لمدة عام. وأعلنت اللجنة التنفيذية بالكاف تأجيل البطولة لمدة عام بسبب عدم وجود مساحة زمنية لاستكمال مباريات التصفيات الأفريقية في ظل انتشار فيروس كورونا.

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