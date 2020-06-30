رسميًا.. تأجيل كأس الأمم الأفريقية لمدة عام

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون لمدة عام. لمدة عام. أعلنت اللجنة التنفيذية بالكاف تأجيل البطولة لمدة عام لتقام في 2022، بسبب عدم وجود مساحة زمنية لاستكمال مباريات التصفيات الأفريقية في ظل انتشار فيروس عام لتقام في 2022، بسبب عدم وجود مساحة زمنية لاستكمال مباريات التصفيات الأفريقية في ظل انتشار فيروس كورونا

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