البدري: الكاف عليه عبء كبير لعودة المسابقات في ظل جائحة كورونا

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه للمرة الأولى يسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للحكومات أن تتدخل في اتحادات كرة القدم بتحديد عودة الدوري، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

أضاف، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن الأهم للمنتخب خلال الفترة الحالية قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتحديد موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لتحديد خطة المنتخب بناءً عليها.

وأشار إلى أنه تم مناقشة موعد عودة الدوري مع اللجنة الخماسية، وموعد أيضًا الدوري الجديد، لأن هذا العام هو الحاسم لبطولات كثيرة للمنتخب، منها بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكأس العالم، وبالتالي يتمنى استئناف الدوري وخوض اللاعبين مباريات محلية للتعويض عن فترة الإيقاف ليصب في مصلحة المنتخب.

وأوضح، أنه يجب الوضع في الاعتبار المنتخب الأولمبي والاستفادة منه ومن لاعبي ٩٩ و٩٧ الذين لم يشاركوا في الدوري وخلال الفترة المقبلة يتم بلورة ذلك لصالح المنتخبات وبسبب جائحة فيروس كورونا يتم تحديد الأنسب لكل وقت.

وقال إن الكاف عليه عبء كبير جدًا في اتخاذ قرار بشأن المسابقات في ظل فيروس كورونا مما قد يواجه من بداية دول للتصفيات وتقف بعض الدول نتيجة الظروف الاستثنائية، لذلك يجب دراسة الأمور جيدًا والمهم صحة الإنسان.

واختتم، أن حصول محمد صلاح على المنتخب بناءً عليها.وأشار إلى أنه تم مناقشة موعد عودة الدوري مع اللجنة الخماسية، وموعد أيضًا الدوري الجديد، لأن هذا العام هو الحاسم لبطولات كثيرة للمنتخب، منها بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكأس العالم، وبالتالي يتمنى استئناف الدوري وخوض اللاعبين مباريات محلية للتعويض عن فترة الإيقاف ليصب في مصلحة المنتخب.وأوضح، أنه يجب الوضع في الاعتبار المنتخب الأولمبي والاستفادة منه ومن لاعبي ٩٩ و٩٧ الذين لم يشاركوا في الدوري وخلال الفترة المقبلة يتم بلورة ذلك لصالح المنتخبات وبسبب جائحة فيروس كورونا يتم تحديد الأنسب لكل وقت.وقال إن الكاف عليه عبء كبير جدًا في اتخاذ قرار بشأن المسابقات في ظل فيروس كورونا مما قد يواجه من بداية دول للتصفيات وتقف بعض الدول نتيجة الظروف الاستثنائية، لذلك يجب دراسة الأمور جيدًا والمهم صحة الإنسان.واختتم، أن حصول محمد صلاح على الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول يعد تتويجًا لمشواره الطويل المميز وأصبح قدوة وفخرًا لمصر وللعرب، وتم تهنئته بصفة شخصية.

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