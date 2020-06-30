تطورات جديدة في مستقبل راموس مع ريـال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، مع النادي الأبيض. ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاقبشأن التجديد، حيث يرغب القائد الإسباني في تجديد عقده لمدة موسمين، فيما تتمسك إدارة المرينجي باتباع القواعد الداخلية بعدم التجديد موسمين لأي لاعب تخطى الـ30 عامًا.
ووفقًا لبرنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير فإن مسؤولي ريال مدريد عرضوا على راموس خيارين، الأول تجديد عقده لمدة موسم حتى يونيو 2022 مع زيادة راتبه السنوي إلى 18 مليون يورو.
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