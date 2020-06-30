رابطة الدوري الإنجليزي تعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الإثنين، تسجيل حالة إيجابية واحدة خلال الفحوص الأخيرة لفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين وأطقم الأندية الأسبوع الماضي.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 19 حالة منذ بدء الفحوص الشهر الماضي.
ولم تكشف رابطة الدوري هوية النادي
وقالت الرابطة في بيان: "يستطيع الدوري الممتاز أن يؤكد اليوم أنه بين يومي الإثنين 22 والأحد 28 يونيو خضع 2250 لاعبًا وعضوًا بأطقم الأندية لفحوص كوفيد-19 واكتشفت حالة إيجابية واحدة".
واستأنف الدوري الممتاز موسمه في وقت سابق هذا الشهر بعد فترة من التوقف زادت على 3 أشهر بسبب تفشي الوباء، كما لعبت مباريات دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، وضمت 8 أندية من الدوري الممتاز، في مطلع الأسبوع.
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