شاهد.. استقبال لاعبي الأهلي لصالح جمعة في أول مران جماعي

استقبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي زميلهم صالح جمعة بترحيب كبير بعد عودته للمران الجماعي اليوم الثلاثاء. الثلاثاء. حرص لاعبو الأهلي على الترحيب بصالح جمعة بعد ظهوره في المران الجماعي بعد غياب طويل خلال الفترة الماضية. الجماعي بعد غياب طويل خلال الفترة الماضية. وكان الأهلي أعلن العفو عن صالح جمعة بعد موافقة المدرب السويسري رينيه فايلر على فكرة عودته للمران الجماعي. Advertisements

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