بركات: المنتخب في انتظار قرارات الكاف بشأن مصير البطولات الأفريقية

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني في انتظار اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي اليوم، وبناءً عليه يعلن اتحاد الكرة المصري موعد عودة الدوري، ويبقى استكمال بطولة الدوري مهمة للمنتخب.

وشدد، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، على ضرورة عودة الدوري نظرًا للخسائر التي تعرضت لها الأندية واتحاد الكرة، رغم أن ضغط المباريات سيكون له رد سلبي من حيث إصابات اللاعبين، الدي ينعكس بالتالي على المنتخب، لكن في وجود الأنظمة الجديدة للاستشفاء ووجود خمسة تغييرات للاعبين خلال المباراة يعطي مجالًا للمدير الفني للتغييرات.

وأضاف، أن الجهاز الفني من المحتمل أن يكون لديه ارتباطات دولية خلال شهر أكتوبر، لذلك يهمه أن يخوض اللاعب المصري أكبر عدد ممكن من المباريات، ويرى أن بداية الدوري ١٥ أغسطس ميعاد مناسب للفرق.

وعن قرار الفيفا بأحقية اللاعبين المحترفين بعدم الانضمام لمعسكر بلادهم في ظل جائحة فيروس

وأوضح، أن هناك تعديلات بسبب الظروف الاستثنائية سنشهدها خلال الفترة المقبلة وتوقفات للفرق نتيجة للأجندة الدولية، وبالتالي لا يصبح هناك مجال لاعتذار أي لاعب لانضمامه للمنتخب.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب سعيد بتتويج محمد صلاح لاعب بالتالي على المنتخب، لكن في وجود الأنظمة الجديدة للاستشفاء ووجود خمسة تغييرات للاعبين خلال المباراة يعطي مجالًا للمدير الفني للتغييرات.وأضاف، أن الجهاز الفني من المحتمل أن يكون لديه ارتباطات دولية خلال شهر أكتوبر، لذلك يهمه أن يخوض اللاعب المصري أكبر عدد ممكن من المباريات، ويرى أن بداية الدوري ١٥ أغسطس ميعاد مناسب للفرق.وعن قرار الفيفا بأحقية اللاعبين المحترفين بعدم الانضمام لمعسكر بلادهم في ظل جائحة فيروس كورونا قال: "إجراءات الفيفا مرنة ويعلمون أنها جائحة يمر بها العالم كله وليست قارة معينة، لكن لا يعتقد رفض أي لاعب محترف الانضمام للمنتخب، حيث إن أهم ما يميز اللاعب المصري على مستوى قارة أفريقيا حبه لمنتخب بلاده ولديه انتماء لتي شيرت المنتخب".وأوضح، أن هناك تعديلات بسبب الظروف الاستثنائية سنشهدها خلال الفترة المقبلة وتوقفات للفرق نتيجة للأجندة الدولية، وبالتالي لا يصبح هناك مجال لاعتذار أي لاعب لانضمامه للمنتخب.وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب سعيد بتتويج محمد صلاح لاعب ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي مع فريقه.

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