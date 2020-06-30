رياضة | الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من خطف نجمي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الزمالك بشكل كبير من التعاقد مع نجمي نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الزمالك منذ فترة في التعاقد مع كل من عبد الله بكري ورجب بكار نجمي دفاع نادي بيراميدز في الصيف القادم.

ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء على فكرة ضم بكار وبكري في الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق بالموسم القادم.

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واقترب مسئولو الفارس الأبيض بشكل كبير من حسم صفقة ثنائي بيراميدز خاصة بعد أن وافقا على فكرة الانضمام إلى الفريق.

ويحاول أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور حاليا تكثيف مفاوضاتهم بشكل كبير مع مسئولي بيراميدز لحسم الصفقة لصالح الزمالك.

وعرض الزمالك على نادي بيراميدز عقد صفقة تبادلية بين الفريقين لضم بكري وبكار بالإضافة إلى دفع مقابل مادي وينتظر الأبيض رد بيراميدز على هذا العرض.