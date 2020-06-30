رياضة | بعد تجديد تعاقده.. كشف حساب رينيه فايلر في 304 يوما مع الأهلي؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تجديد تعاقده.. كشف حساب رينيه فايلر في 304 يوما مع الأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، عن توقيع المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع القلعة الحمراء، ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 ــ2021، وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الاثنين المقبل لاستكمال مهمته.

وانتشرت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة بخصوص تلقي المدرب السويسري عدة عروض للرحيل عن القلعة الحمراء،و لكن جاء إعلان النادي الأهلي تمديد عقد المدرب لمدة موسم جديد ليغلق الباب أمام كافة التكهنات الخاصة برحيل المدرب نهاية الموسم الجاري.

ماذا قدم رينيه فايلر مع النادي الأهلي؟

تولي رينيه فايلر القيادة الفنية للنادي الأهلي في 31 أغسطس من العام الماضي بعقد لمدة عام واحد، خلفًا للمدرب الأوراجوياني مارتن لاسارتي، والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

قاد المدرب السويسري النادي الأهلي في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، فاز الفريق في 16 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة، سجل لاعبو الأحمر 46 هدفًا منهم (هدفين اعتباريين)، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

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حصد "فايلر" 49 نقطة في مشواره مع الأهلي بالدوري الممتاز ويتصدر جدول ترتيب البطولة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

ولعب الأهلي تحت قيادة "فايلر" 10 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حقق 6 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 5 أهداف، وتأهل لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة ولكن تأجلت المباريات بسبب جائحة كورونا.

خاض مباراتين مع المارد الأحمر في كأس السوبر المصري، حصد اللقب في المباراة الأولي بعد فوزه على الزمالك 3 / 2، بينما فشل في تكرار تتويجه بلقب البطولة مجددًا، بعدما سقط أمام الفارس الأبيض بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح.

وقاد الأهلي في مباراة وحيدة بكأس مصر، وفاز على بني سويف 3 / 1 وقاد الفريق لدور الـ16 بالبطولة.

اعتمد المدرب السويسري على 28 لاعبًا خلال قيادته للأهلي، ويعد محمد الشناوي الأكثر مشاركة معه بـ28 مباراة، ويتقاسم جونيور أجايي ووليد سليمان لقب "هداف" الفريق تحت قيادة فايلر وسجل كل منهما 9 أهداف، بينما علي معلول ومحمد أفشة الأكثر صناعة للأهداف بـ 9 أسيست لكل منهما.