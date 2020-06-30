رياضة | صفقة الزمالك الجديدة.. ماذا قدم "دونجا" مع الزمالك ومنتخب مصر؟

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك الجديدة.. ماذا قدم "دونجا" مع الزمالك ومنتخب مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الزمالك في التعاقد بشكل رسمي مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق بيراميدز، ليصبح الصفقة الخامسة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وقام نجم بيراميدز بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك بعد المفاوضات التي جرت مع اللاعب خلال الفترة الماضية، ويتبقي حسم مسئولي القلعة البيضاء الصفقة مع إدارة النادي السماوي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

تعرف على أرقام "دونجا" مع بيراميدز ومنتخب مصر

انضم نبيل عماد دونجا لصفوف نادي بيراميدز (الأسيوطي سابقًا) عام 2016 قادمًا من نادي بني عبيد، وخاض 80 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت (6576 دقيقة)، وسجل 4 أهداف، وصنع 4 أهداف، وحصل على 12 بطاقة صفراء.

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ولعب صاحب الـ24 عامًا، مع بيراميدز 59 مباراة في الدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 4747 دقيقة، سجل 3 أهداف، وصنع 3 أهداف، وحصل على 9 بطاقات صفراء.

كما شارك في 11 مباراة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وسجل هدف، في إجمالي دقائق لعب فعلية 899 دقيقة، وساهم في تأهل فريقه لنصف نهائي البطولة للمرة الأولي في تاريخه.

وخاض اللاعب 10 مباريات مع بيراميدز في بطولة كأس مصر بواقع 930 دقيقة لعب، وصنع هدف وحيد وحصل على 3 بطاقات صفراء.

انضم لمنتخب مصر لأول مرة في مارس 2019 تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، وشارك مع الفراعنة في 6 مباريات (3 ودية – 3 رسمية)، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف.

تبلغ قيمته التسويقية على موقع "ترانسفير ماركت" 950 ألف يورو.