رياضة | عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "كاف" يقرر إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباريات نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم من مباراة واحدة.

واجتمع اليوم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي عن طريق فيديو "كونفرانس" من أجل مناقشة عودة منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام مباراتي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فقط، حيث يلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي، كما يخوض الأهلي اختبارا قويا أمام الوداد البيضاوي المغربي.

كما أعلنت اللجنة التنفيذية أن مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من المقرر أن تقاما في الكاميرون خلال شهر سبتمبر القادم.

وأكدت اللجنة أن الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية سيقام أيضا من مباراة واحدة في دولة المغرب.

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