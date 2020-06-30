رياضة | نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر نكشف تفاصيل تجديد تعاقد الأهلي مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي ظهر اليوم الثلاثاء تجديد تعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم أخر ينتهي بنهاية موسم 2020-2021.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تفاصيل تجديد عقد المدرب السويسري لتعاقده مع النادي الأحمر لموسم جديد.

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وقال المصدر إن المدرب السويسري قام بتجديد تعاقده لمدة موسم حيث سحصل فايلر وجهاز المعاون على مبلغ 232 ألف دولار راتبا شهريا.

وأضاف المصدر بأن القمية المالية في عقد فايلر الجديد هي نفس القيمة التي يحصل عليها المدرب السويسري في التعاقد القدم، مع وجود شرط جزائي في عقده وهو 6 أشهر.

وتابع المصدر بأنه حال فسخ المدرب السويسري لتعاقده مع الأهلي بالانتقال لتدريب ناد خارج أوروبا فسيكون الشرط الجزائي دفع موسم كامل.