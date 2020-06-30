رياضة | أبوالوفا يواصل جولاته الانتخابية في أندية الصعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوالوفا يواصل جولاته الانتخابية في أندية الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة الإتحاد المصرى لكرة القدم السابق جولاته بين أندية الصعيد استعدادا لمعركة انتخابات الجبلاية القادمة ،بعدما أعلن خوضه لها على منصب العضوية.

وعقد أبوالوفا عدة جلسات مع مسؤلى الأندية للتعرف على مطالبهم وعرض الخطط والأفكار التى سيسعى لتحقيقها بعد الإنتخابات، وشهدت الجلسة حضور كلا من عاطف عبدالجابر رئيس نادى المنيا ونائبه المستشار أحمد عمر و جمال عبدالرحمن رئيس نادى ناصر الفكرية ومحمد علم الدين رئيس نادى القوصية و محمدصلاح سيف رئيس نادى ديروط ومحمود تغيان ممثل نادى بترول اسيوط وعدد أخر من مسؤلى أندية الصعيد.

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ويحظى أبوالوفا بدعم أندية الصعيد التي تقف بجانبه دائما وتدعمه في المعترك الانتخابي باعتباره ممثل الصعيد في الجبلاية، كما حدث في الانتخابات الماضية، حيث حصل أبو الوفا على تأييد وأصوات أندية الصعيد بالكامل، بجانب عدد كبير من باقي أعضاء الجمعية العمومية.

ويتمتع أبو الوفا بسيرة طيبة بين أعضاء الجمعية العمومية و يحظى بتأييد كبير منهم لخوضه انتخابات اتحاد الكرة مجددا.

وبرز دور محمد أبو الوفا في الفترة الماضية بمجلس اتحاد الكرة لمشاركته في العديد من الملفات المهمة، منها الإشراف على المتتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، الذي توج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنه وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 التي تأجلت ل2021 بسبب أحداث كورونا.