رياضة | خاص - مدير التعاقدات بالأهلي يكشف كواليس تجديد عقد فايلر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - مدير التعاقدات بالأهلي يكشف كواليس تجديد عقد فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على تجديد النادي لتعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لمدة موسم أخر.
وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"فايلر كان مرحبا بالاستمرار في النادي الأهلي، ولكن ظروف كورونا كانت غامضة حتى ظهر كل شيء مرة أخرى ووقع على عقود التجديد للنادي".
وأضاف :"المدرب السويسري لن يضم أحد إلى الجهاز الفني له، وسيستمر الجهاز كما هو عليه، ونتمنى له التوفيق مع الفريق".
وتابع :"فايلر طلب مهلة من أجل السفر إلى بلاده لحسم ملف التجديد مع أسرته حتى قام بالتوقيع على العقد الجديد واستكمال مهته مع الأهلي".
جديربالذكر أن أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي توقيع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 /2021 وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الإثنين المقبل لاستكمال مهمته.
وقال توفيق إن هذه هي رغبة فايلر منذ البداية وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر والتي أستمرت ما يزيد عن ثلاثة شهور حتي تمكن من السفر إلي سويسرا والالتقاء بزوجته واولاده والاتفاق معهم على الفتره القادمة وإستكمال مسابقة الدورى وأفريقيا والعقد الجديد مع الأهلي.
وأضاف أن تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد.