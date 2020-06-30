رياضة | خاص - مدير التعاقدات بالأهلي يكشف كواليس تجديد عقد فايلر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - مدير التعاقدات بالأهلي يكشف كواليس تجديد عقد فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على تجديد النادي لتعاقده مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر لمدة موسم أخر.

وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"فايلر كان مرحبا بالاستمرار في النادي الأهلي، ولكن ظروف كورونا كانت غامضة حتى ظهر كل شيء مرة أخرى ووقع على عقود التجديد للنادي".

وأضاف :"المدرب السويسري لن يضم أحد إلى الجهاز الفني له، وسيستمر الجهاز كما هو عليه، ونتمنى له التوفيق مع الفريق".

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وتابع :"فايلر طلب مهلة من أجل السفر إلى بلاده لحسم ملف التجديد مع أسرته حتى قام بالتوقيع على العقد الجديد واستكمال مهته مع الأهلي".

جديربالذكر أن أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي توقيع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 /2021 وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الإثنين المقبل لاستكمال مهمته.

وقال توفيق إن هذه هي رغبة فايلر منذ البداية وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر والتي أستمرت ما يزيد عن ثلاثة شهور حتي تمكن من السفر إلي سويسرا والالتقاء بزوجته واولاده والاتفاق معهم على الفتره القادمة وإستكمال مسابقة الدورى وأفريقيا والعقد الجديد مع الأهلي.

وأضاف أن تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي لأسرته من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد.