رياضة | سلبية المسحة الثانية للاعبي المصري البورسعيدي وراحة للفريق غدا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 02:45 مساءً - انت الان تقراء خبر سلبية المسحة الثانية للاعبي المصري البورسعيدي وراحة للفريق غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق مرانه في الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على الاستاد.

كان الفريق قد أدى صباح اليوم الثلاثاء على الاستاد مرانه اليومي الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة، واشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية وذلك تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن طارق العشري وجهازه المعاون المكون من الكابتن محمود عطا المدرب العام والكابتن أحمد العشري مدرب الفريق والدكتور عبد الحليم كامل مخطط الأحمال والكابتن أيمن بسيوني مدرب حراس المرمى، فيما تابع الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة داخل المران والتي تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتلقى الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إخطارًا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان يفيد بسلبية المسحة الثانية التي خضع لها أول أمس لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

كان اتحاد الكرة المصري قد قرر خضوع لاعبي فرق الدوري الممتاز وكذا أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لمسحتين طبيتين قبل استئناف تدريباتها استعدادًا لاستكمال بطولة الدوري بعد فترة توقف استمرت لنحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وتجئ تلك المسحات ضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي اتخذها اتحاد الكرة المصري للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ووفقًا لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان، فقد جاء المران على فترتين متتاليتين تم خلالهما تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعتين، تؤدي كل منهما المران لمدة ساعة كاملة وسط حرص كامل على تقسيم اللاعبين إلى مجموعات صغيرة العدد تحقيقًا للإجراءات الاحترازية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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وواصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم على الاستاد تدريباته اليومية تحت قيادة الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق، حيث شهد المران تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني على النواحي البدنية وخاصًة المتعلقة منها بعناصر السرعة والقوة والتحمل.

وخضع اللاعبين، للمسحة الطبية الثانية والمتعلقة بالكشف المبكر عن فيروس كوفيد 19 المستجد “كورونا” وذلك بمقر النادي المصري الرئيسي بالاستاد، وتحت إشراف أحد المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال والذي تعاقد معه اتحاد الكرة لاجراء تلك المسحات وتحليلها.

يذكر أنه أيضا قد خضع لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري للمسحة الطبية المتعلقة بالكشف المبكر عن فيروس كوفيد 19 المستجد “كورونا” وذلك بمقر النادي المصري الرئيسي بالاستاد وذلك تحت إشراف أحد المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال والذي تعاقد معه اتحاد الكرة لاجراء تلك المسحات وتحليلها.

وتلقى جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي، إخطارا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري برئاسة الدكتور محمد سلطان يفيد بسلبية جميع العينات التي تم سحبها من لاعبي الفريق للمسحه الأولي.

