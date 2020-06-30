شكرا لقرائتكم صفقة الزمالك المدوية حائرة بين 5 نجوم مصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار نادى الزمالك التساؤلات مؤخرا بعدما أعلنت قناة الأبيض، أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد نجح في ابرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادى، واصفة إياها بالصفقة التي كان يحلم بها أنصار الزمالك، بعدما اجتمع مع اللاعب في حضور فاروق جعفر وحصل على توقيعه".

وأكدت القناة أن الصفقة هي الخامسة للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، واللاعب يعتبر مفاجأة كونه اسم كبير في عالم كرة القدم".

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن الإدارة حريصة على توفير المناخ الأمثل للاعبين وصرف المستحقات المالية المتأخرة، قائلا: "على تواصل مع كل رؤساء الأندية بشكل مستمر والجميع قراره بعدم استكمال بطولة الدوري".

وعبر الكثيرون من محبي القلعة البيضاء وعلى رأسهم حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن تشوقه الشديد لمعرفة صفقة الزمالك التى وصفت بالعيار الثقيل، بعدما قال الثعلب الصغير: "هموت وأعرف صفقة الزمالك اللى أعلنوا عنها، هحاول أسأل واعرف، بس متوقع اسمين إما عبد الله السعيد نجم الأهلى وبيراميدز أو نبيل دونجا لاعب خط وسط بيراميدز، أصل هيكون مين تانى واسم تقيل؟".

في الوقت الذى ترددت فيه أنباء بقوة عن أسماء أبرز صفقات الزمالك في الصيف الحالي لأربعة لاعبين منهم أسماء كبيرة مثل الدولي التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي بعدما كان فتحي جبال، المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، أكد أن ناديه توصل لاتفاق مع حمزة المثلوثى لاعب الفريق لاستكمال الموسم الجاري قبل الانضمام إلى الزمالك.

ويحق للمثلوثي الانضمام إلى تدريبات الزمالك بداية من يوليو المقبل فى حال الحصول على توقيعه رسميا، وفقا لما تردد مؤخرا، موضحا أن عقد المثلوثى مع الصفاقسى ينتهى 30 يونيو الجارى ويحق للاعب الانضمام لأى نادٍ رسميا بداية من 1 يوليو.

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كما ترددت أخبار عن توقيع الأنجولي أرى بابل جناح أول أغسطس المهاجم وعبد الله بكرى لاعب نادى بيراميدز وسط توقعات بوجود محمد عبد العاطي لاعب دجلة .

وتبقي صفقة الزمالك المدوية حائرة بين 5 نجوم وهم كل عبد الله السعيد، نبيل دونجا، حسام حسن، جون أنطوي، وإيرك تراوري.

بالمواصفات التي تم الإعلان عنها كونه لاعب كبير واسم تقيل ومحبوب لجماهير الأبيض ففي الغالب يبقي عبد الله السعيد المرشح الأول والاهم والأبرز الموجود على الساحة حاليا بعدما حصل الزمالك على توقيعه مسبقا ولولا تدخ تركي الى الشيخ في الصفقة لما عاد إلى الاهلى مرة أخري وكذلك نبيل عماد دونجا الأبرز في بيراميدز والذى يحاول الزمالك ضمه بشتي الطرق في صراع معأندية أخري كونه بديلا لطارق حامد.

فيما يبقي المهاجم السوبر هو الأهم لدى اختيارات الأبيض حاليا بعدما تعاقد مع ظهير التونسي أيمن حمزة المثلوثى والمدافع عبد الله بكري ، ويعتبر المهاجم الأفريقي السوبر الموجود حاليا في الدوري المصري محصور بين كل من الغانى جون أنطوي والايفواري ايريك تراوري وهما ضمن الترشيحات .

وفى الأخير يبقي حسام حسن مهاجم سموحة ومنتخب مصر على ألويات الزمالك في مركز المهاجم الصريح خاصة في ظل عدم اقتناع كارتيرون ببقاء عمر السعيد وكابنجو كاسنجو علاوة على أن الأهلي حاول ضم الاعب عدة مرات خلال الانتقالات الصيفية الجارية .