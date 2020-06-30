شكرا لقرائتكم المصري يعلن سلبية مسحة كورونا الثانية للاعبيه وجهازه الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إخطاراً من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان يفيد بسلبية المسحة الثانية التي خضع لها أول أمس لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

كان اتحاد الكرة المصري قد قرر خضوع لاعبي فرق الدوري الممتاز وكذا أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لمسحتين طبيتين قبل استئناف تدريباتها استعدادًا لاستكمال بطولة الدوري بعد فترة توقف استمرت لنحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر ، وتجئ تلك المسحات ضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي اتخذها اتحاد الكرة المصري للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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من ناحية أخرى قاد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تدريبات فريقه الصباحية على ملعب النادى ببورسعيد بعدما أن قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ويقوموا بالتدريب على فترتين صباحية ومسائية لرفع المعدل البدنى بسبب حالة التوقف التى شهدتها مسابقة الدورى منذ منتصف مارس المارس بسبب جائحة كورونا .

ويحاول طارق العشرى استغلال الفترة الحالية فى رفع الحمل البدنى للاعبين قبل الدخول فى المباريات الرسمية المقرر أن تنطلق فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل .

وقام العشرى بتقسيم اللاعبين غلى مجموعتين فى إطار التدابير الإحترازية التى يقوم بها كل نادى بعد وصولها من وزارة الشباب والرياضة خوفا من التلامس والعدوى لوباء كورونا .