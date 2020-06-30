شكرا لقرائتكم أفارقة الأهلى في مران اليوم .. الضحك ده مزيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف النادي الأهلى مرانه صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعداد لعودة مباريات مرة أخرى بعد التوقف بسبب كورونا ، وظهر أفارقة الأهلى جيرالدو وجونيور اجاي في حالة تفاؤل كبيرة وبابتسامات عريضة استقبلوا تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

في الوقت الذي قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحراس الأربعة في مران اليوم لتدريب بدني وفني قوي، حيث خاض الحراس الأربعة شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا بدنيا مع مدرب الحراس لمدة 15 دقيقة قبل البدء في التدريبات الفنية، وخصص ميشيل جانبا من تدريبات الحراس لفقرات التصويب والكرات العرضية وتدريبات فنية أخرى تألق خلالها الحراس الأربعة.

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