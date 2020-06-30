شكرا لقرائتكم محمد بركات: 15 أغسطس موعد مناسب للفرق لاستكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وشدد محمد بركات فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى محمد شبانة، على ضرورة عودة الدوري نظرًا للخسائر التي تعرضت لها الأندية واتحاد الكرة، رغم أن ضغط المباريات سيكون له رد سلبي من حيث اصابات اللاعبين والدي ينعكس بالتالي على المنتخب، لكن في وجود الأنظمة الجديدة للاستشفاء ووجود خمس تغييرات للاعبين خلال المباراة يعطي مجال للمدير الفني للتغيرات.

وأضاف بركات أن الجهاز الفني من المحتمل أن يكون لديه ارتباطات دولية خلال شهر أكتوبر لذلك يهمه أن يخوض اللاعب المصري أكبر عدد ممكن من المباريات، ويرى أن بداية الدوري 15 أغسطس موعد مناسب للفرق.

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وعن قرار الفيفا بأحقية اللاعبين المحترفين بعدم الانضمام لمعسكر بلادهم في ظل جائحة فيروس كورونا قال: "إجراءات الفيفا مرنة ويعلمون إنها جائحة يمر بها العالم كله وليست قارة معينة، لكن لا يعتقد رفض أي لاعب محترف انضمام للمنتخب حيث إن أهم ما يميز اللاعب المصري على مستوى قارة افريقيا حبه لمنتخب بلاده ولديه انتماء لتي شيرت المنتخب".

وأوضح أن هناك تعديلات بسبب الظروف الاستثنائية سنشهدها خلال الفترة القادمة وتوقفات للفرق نتيجة للأجندة الدولية وبالتالي لا يصبح هناك مجال لاعتذار أي لاعب لانضمامه للمنتخب.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب سعيد بتتويج محمد لاعب ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي مع فريقه.