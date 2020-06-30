شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة حمدي فتحي لتدريبات الأهلي الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى أن حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول للكرة، سيشارك في المران الجماعي نهاية الأسبوع المقبل، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي وتجهيزه بشكل نهائي للعودة إلى المشاركة، موضحاً أن حمدي فتحي سيبدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، نهاية الأسبوع المقبل بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها الفترة الماضية.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وأجرى جراحة في ألمانيا قبل عدة أشهر ويخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة، وخاض حمدي فتحي جلسة في «الجيم» ثم استكمل تدريباته التأهيلية صباح اليوم على هامش مران الفريق الذي انطلق في الثامنة والنصف صباحاً بملعب التتش.

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في الوقت الذي أكد سيد عبد الحفيظ أن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي أمس جاءت سلبية، موضحًا أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، أمس الأحد، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية أمس الأحد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما، ويحرص النادي الأهلي على اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.