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فايلر يعود للقاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الأهلي

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جدة - عمرو شويل أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات  بالنادي الاهلى عن توقيع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم  2020 /2021 وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الإثنين القادم لاستكمال مهمته.

 

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وقال أن هذه هي رغبة فايلر منذ البداية وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها  لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس   وتقديراً  للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر والتي أستمرت ما يزيد عن ثلاثة شهور حتي تمكن من السفر إلي سويسرا والالتقاء بزوجته واولاده  والاتفاق معهم على الفتره القادمة وإستكمال مسابقة الدورى وأفريقيا والعقد الجديد مع الأهلي.

 

وأضاف أن تأخير عودة المدير الفني كان بسبب القلق الطبيعي والمنطقي  لاسرته  من وباء كورونا على مستوي العالم، لكن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وفي مقدمتها استكمال المسابقات أكدت على أن الوضع في مصر أفضل ويسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفي ضوء  ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كافة الأمور بالتعاقد الجديد.

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