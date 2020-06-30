شكرا لقرائتكم اليوم.. مجلس الأهلي يعقد اجتماعا لبحث عدد من الملفات الهامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا هاماً اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا المهمة داخل القلعة الحمراء، وبحث بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة فى النادى، ويشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية، بجانب استعراض كافة المقترحات الخاصة بتنمية موارد النادى ودراسة الملفات المتعلقة بها، كما يستعرض المجلس آخر التطورات فى الملف الإنشائى الخاص بالمشروعات التى تجرى على قدم وساق فى الوقت الحالى بفروع النادى المختلفة.

كما يعرض محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة تفاصيل تعاقد النادي الجديد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على مجلس الإدارة، بعد النجاح في الإبقاء عليه لمدة موسم أخر.

Advertisements

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل ، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.