شكرا لقرائتكم البدري: نترقب موعد أمم أفريقيا واتفقنا مع الجبلاية على سيناريوهات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف البدري، أن في تصريحات إذاعية مع الإعلامى محمد شبانة، الأهم للمنتخب خلال الفترة الحالية قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتحديد موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية لتحديد خطة المنتخب بناءًا عليها.
وأشار المدير الفني للمنتخب، إلى أنه تم مناقشة موعد عودة الدوري مع اللجنة الخماسية وموعد الدوري الجديد أيضًا لأن هذا العام هو الحاسم لبطولات كثيرة للمنتخب منها بطولة كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، وبالتالي يتمنى استئناف الدوري وخوض اللاعبين مباريات محلية للتعويض عن فترة الأيقاف ليصب في مصلحة المنتخب.
وأوضح حسام البدري، أن يجب الوضع في الاعتبار المنتخب الأولمبي والاستفادة منه ومن لاعبي 99 و 97 الذين لم يشاركوا في الدوري وخلال الفترة القادمة يتم بلورة ذلك لصالح المنتخبات وبسبب جائحة فيروس كورونا يتم تحديد الأنسب لكل وقت.
وقال البدري، إن الكاف عليه عبء كبير جدًا في اتخاذ قرار بشأن المسابقات في ظل فيروس كورونا مما قد يواجه من بداية دول للتصفيات وتقف بعض الدول نتيجة الظروف الاستثنائية لذلك يجب دراسة الأمور جيدًا والمهم صحة الإنسان.
واختتم المدير الفنى للفراعنة، أن حصول محمد صلاح على الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول يعد تتويج لمشواره الطويل المميز وأصبح قدوة وفخر لمصر وللعرب وتم تهنئته بصفة شخصية.
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