- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تعرف على شروط أسوان لاستقبال أعضاء النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان مجموعة من الشروط والضوابط الاحترازية لبدء استقبال الأعضاء بداية من الغد طبقاً للقرار الذي أعلنته وزارة الشباب والرياضة، لإنهاء حالة التوقف التي بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.
اسوان
وأصدر نادي أسوان بياناً جاء كالتالي:
بناءً على قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء بتاريخ 23 يونيو 2020 بشأن إعادة فتح الأندية اعتباراً من 1 يوليو 2020
يرجى تنفيذ هذه التعليمات الهامة التي تتضمن الآتي:
1ـ مواعيد استقبال الأعضاء من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً ولن يسمح بالتواجد نهائياً بعد هذا الموعد
2ـ رجاء ابراز كارنية العضوية ولن يسمح بالدخول بدون كارنية العضوية
3ـ مواعيد العمل بإدارة الاشتراكات اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً إلى التاسعة مساءً
4ـ الإلتزام بالمرور من خلال بوابات التعقيم زقياس درجة الحرارة ولن يسمح بدخول النادي لمن تجاوزت حرارة جسمه المعدل فوق الطبيعي
5ـ التزام جميع الأعضاء والعاملين بارتداء الأقنعة الواقية "الكمامات" منذ دخول النادي حتى مغادرته وسيتم إيقاف العضو المخالف عن ارتداء الأقنعة الواقية داخل النادي
6ـ يمنع اصطحاب المرافقين منعاً باتاً منعاً للإحراج
7ـ الإلتزام بالجلوس في الأماكن المسموح بها للحفاظ بضمان التباعد الاجتماعي من خلال المسافات الأمنة
8ـ النشاط الرياضي والترفيهي بحمام السباحة والأكاديميات لجميع الألعاب ومدينة الملاهي مازال متوقفاً بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة
9ـ تجنب الأماكن المزدحمة ومنع أي تجمعات أو حفلات داخل النادي/ مراعاة المسافات الآمنة والتباعد الجسدي أثناء الدخول أو التحرك داخل النادي والالتزام بالأماكن المحددة من قبل إدارة النادي
10ـ التعليمات والاجراءات الاحترازية بتواجد 25% من الأعضاء المترددين على النادي حفاظاً على سلامتهم
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على شروط أسوان لاستقبال أعضاء النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.