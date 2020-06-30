شكرا لقرائتكم فيفا يختار عصام عبد الفتاح مشرفا على دورة حكام النخبة المصرية يوليو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار مسئولو الاتحاد الدولى "فيفا" عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مشرفا على دورة حكام النخبة المصرية خلال الفترة من الأول إلى الرابع من يوليو المقبل عن طريق الأون لاين وهو النظام الذى يتم فيه الإجتماعات عن طريق التباعد بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم باكلمه من بداية العام الجارى .

كان مسئولو لجنة الحكام برئاسة وجيه عبد العظيم وعزب حجاج مدير اللجنة قد نجحا فى توفير 4 معسكرات للحكام وهم معسكر لحكام النخبة واخر لحكام الـvar ومعسكر للمحكمات وأخر للواعدين .

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كان الفيفا حدد 30 حكما ومساعدا فقط للإشتراك فى هذا المعسكر لتجهيزهم بالشكل المطلوب بعد حالة التوقف التى ضربت كل البطولات العالمية والقارية والمحلية .

يخضع الحكام لإجراء مسحة الكشف عن فيروس كورونا قبل معسكر الاستعداد للدوري ب48 ساعة وفقا للاتفاق بين لجنة الحكام واللجنة الطبية بعدما رفضت لجنة الحكام إجراء المسحات حاليا لاسيما وأن الحكام يتدربون بشكل منفرد ولا يحتاجون الي مسحات في الوقت الحالي الا انه سيكون ضروريا عمل مسحات لهم قبل دخول المعسكر المغلق قبل انطلاق الدوري ب12 يوما .

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، خطابات رسمية إلى جميع المناطق والفروع على مستوى الجمهورية، لإخطار الحكام بالخضوع لاختبار وزن خلال شهر من الآن، استعدادا لعودة مسابقة الدورى العام، بعد تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث ترغب لجنة الحكام فى بدء تأهيل وتجهيز الحكام لاستئناف الدورى بعد فترة التوقف التى وصلت لـ3 أشهر.