شكرا لقرائتكم بعد إصابات لاعبين بكورونا.. ماذا عن قرار عودة الدورى؟.. اتحاد الكرة يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الساعات الماضية إعلان أندية الدورى الممتاز عن ظهور حالات ايجابية بين اللاعبين بعد اجراء المسحات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، كما أعلنت الأندية عن ظهور إصابات جديدة بعد المسحة الثانية أيضا، وهو ما جعل التساؤلات تتزايد حول تأثير تزايد الحالات على قرار عودة الدورى.

من جانبه، أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه قبل التجمع لاستئناف الدوري العام سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين، قائلا: "متابعة اللاعبين الطبية في الفترة المقبلة سيكون أفضل بعد انتظامه مع تدريبات ناديه وابتعاده عن التجمعات الخارجية"، والحالات التى تم اكتشافها بسيطة ويتم عزلها فى المنزل فقط وبشكل عام الاصابات بسيطة ولا تدعو للقلق ولن تؤثر على قرار استئناف الدورى".

وأضاف: "من الطبيعي ظهور حالات كورونا فى الأندية سواء فى المسحة الطبية الأولي أو الثانية، واللجنة الطبية توصي بمسحة أسبوعية خلال فترة تدريبات الفريق، ومسحة قبل كل مباراة في بطولة الدوري".

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وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه لابد من وصول نتائج مسحات كورونا قبل المباراة بساعات، متابعا" "تم التواصل مع كافة الأجهزة الطبية للأندية لبدء البروتوكول الطبي على الفور، وهو يتوافق مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية والاتحادات الدولية".

وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "البروتوكول يتضمن إجراء مسحتين قبل نزول التدريبات ومسحة قبل كل مباراة بـ 24 ساعة لكل عناصر اللعبة لنضمن أن كل من هو داخل المستطيل الأخضر غير مصاب".

واستطرد: "لدينا حرص على سرعة سحب العينات، وسحب النتائج قبل المباريات، وقد نضطر إلى تأجيل بعض المباريات في حالة تأخر ظهور النتائج".