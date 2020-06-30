شكرا لقرائتكم اتحاد التايكوندو يضع خطة الأولمبياد بحضور الأجهزة الطبية و الفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم اجتماعا هاما ، للجنة الفنية بالاتحاد لوضع خطة الأولمبياد ، و آلية عودة النشاط، غدا الأربعاء، بحضور اللجنة الطبية، والأجهزة الفنية الإدارية للمنتخبات .

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع وضع ومناقشة تصور عودة النشاط المحلى والدولى وكذلك ، تحديد التعليمات الطبية التي ستحددها اللجنة الطبية برئاسة حسن كمال، على أن يقوم مسئولي الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة ، و كذلك اللجنة الأولمبية بشأن الخطة التي سيتم مناقشتها ، وكذلك الألية التي سيضعها مسئولي الاتحاد .

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وكان اتحاد التايكوندو قد قرر الاستعانة بطبيب نفسى للاعبى المنتخب، فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021، ومواجهة التغير النفسى لمعظم اللاعبين بسبب طول فترة التوقف لانتشار فيروس كورونا.

وأكد إيهاب جابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنه تمت الموافقة على الاستعانة بطبيب تغذية للاعبى المنتخب استعدادا للأولمبياد أيضا، لمساعدة اللاعبين على الحفاظ على الأوزان التى يلعبون بها، بجانب الدور الذى يقوم به مخطط الأحمال لمحو أى زيادة فى أوزان اللاعبين خلال فترة التوقف ، كما تقرر تشكيل لجنة طبية لمواجهة أزمة وباء كورونا، على أن يترأس اللجنة حسن كمال طبيب الاتحاد، و رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وعضو اللجنة الطبية العليا لمواجهة الكورونا.