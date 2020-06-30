شكرا لقرائتكم رسمياً.. برشلونة يبيع آرثر إلى يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين إنه توصل إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس بطل إيطاليا مقابل 72 مليون يورو (80.98 مليون
دولار).
وأضاف برشلونة في بيان أن يوفنتوس وافق على دفع عشرة ملايين يورو إضافية لبنود أخرى.
وانضم أرتور (23 عاما) إلى برشلونة من غريميو في 2018 وخاض 72 مباراة في كل المسابقات.
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