حملة لتوفير فرص للمدربين "الملونين" في الدوري الإنجليزي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حملة لزيادة عدد المدربين السود والآسيويين ومن الأقليات في إنجلترا.
وتأتي الخطوة بعد تعليقات لاعبين بارزين مثل رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي الذي قال إنه يوجد عدد قليل من المدربين السود.
ووفقا للحملة التي يدعمها الدوري الممتاز وجهات أخرى مثل رابطة اللاعبين المحترفين سيتم توفير ستة أماكن في الموسم لهذه الفئات في ثلاث درجات أدنى من الدوري الممتاز.
وستكون الفرص متاحة أمام أي عضو برابطة اللاعبين المحترفين بغض النظر عن السن والمرحلة التي وصلها في مسيرته وتستمر لمدة 23 شهرا وتبدأ من أكاديمية النادي أو الفريق الأول من الموسم المقبل.
وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز في بيان : من المهم عدم وجود حواجز في مسارات العمل بالتدريب، نحتاج إلى مزيد من المدربين من هذه الفئات (الملونين) لدخول النظام وخلق فرص أكبر في احتراف الرياضة.
واستندت تعليقات سترلينغ على وجود ستة مدربين رئيسيين فقط من مجتمع الأقليات في 92 ناديا انجليزيا بينما يعد أكثر من ربع لاعبي الدوري الممتاز من السود أو من عرقيات مختلفة.
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