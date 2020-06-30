شكرا لقرائتكم فالنسيا يقيل مدربه سيلاديس بعد خسارة فياريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن فالنسيا الإسباني يوم الاثنين إقالة مدربه ألبرت سيلاديس وذلك بعد يوم واحد من خسارة الفريق أمام مضيفه فياريال بهدفين مقابل لا شيء، مع بقاء 6 جولات على نهاية الدوري الإسباني.

وقدم فالنسيا شكره لمدرب الفئات السنية الإسبانية السابق، وأشار في بيانه إلى أن المدير العام سلفادور "فورو" غونزاليس سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وسيلاديس هو ثاني مدرب يتم إقالته من تدريب فالنسيا بطل كأس الملك الموسم الماضي، خلال هذا الموسم بعد مارسيلينو الذي فقد وظيفته في شهر سبتمبر الماضي.

وبات سيلاديس المدرب الثالث الذي يتعرض إلى الإقالة بعد استئناف مسابقة الدوري الإسباني بعد روبي مدرب ريال بيتيس وأبيلادرو مدرب إسبانيول.