شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار اللجنة الطبية .. الطاولة يعود للنشاط 15 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد تنس الطاولة انطلاق النشاط الرياضى يوم 15 يوليو المقبل ، بناء على تعليمات وزارة الرياضة وكذلك اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية ، باستناف التدريبات على أن تكون المنافسات أول أغسطس .

قال معتز عاشور رئيس الاتحاد أن رد اللجنة الطبية على طلب الاتحاد بتعديل تصنيف اللعبة في درجة التلامس ، أن الطاولة تقام في صالات مغلقة ، وبالتالي فهلا لعبة متوسطة التلامس ، ويسرى عليها تعليمات هذا التصنيف .وأضاف رئيس الاتحاد ان الطاولة سيلتزم بتعليمات الوزارة و اللجنة وكذلك مجلس الوزراء ، بخوض التدريبات منتصف يوليو ، و انطلاق المنافسات اول أغسطس .

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وكان اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور أرسل خطابا إلى اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية، برئاسة حسن كمال، لتعديل اللعبة فى تصنيف الأنشطة والألعاب وفقا لدرجة التلامس فى أكواد الدليل الإرشادى للاتحادات الرياضية، وكشف معتز عاشور أن تنس الطاولة جاءت فى كود الاتحادات الرياضية الخاص بالدليل الإرشادى وضوابط عودة النشاط الرياضى بالاتحادات، ضمن الألعاب متوسطة التلامس، رغم أنها لعبة غير تلامسية، فتمت مخاطبة اللجنة الطبية لتعديل تصنيف اللعبة فى كود الاتحادات الرياضية.

قرر اتحاد تنس الطاولة سحب مسحات كورونا للاعبى المنتخب قبل بدء المنافسات، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا، قبل عودة النشاط الرياضى والمقرر له أول يوليو المقبل.

وقال معتز عاشور، رئيس الاتحاد، إن المسحات سيتم عملها قبل اللعب، حيث تبدأ التدريبات للاعبى المنتخب فقط والمتأهلين منهم إلى طوكيو