شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. فايلر يجدد عقده مع الأهلى ويعود للقاهرة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن توقيع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادى ينتهى بنهاية آخر مباراة موسم 2020 / 2021، وأنه تقرر عودته للقاهرة يوم الاثنين المقبل لاستكمال مهمته.

وقال إن هذه هى رغبة فايلر منذ البداية، وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا، وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته، التى لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر، والتى استمرت ما يزيد عن ثلاثة أشهر، حتى تمكن من السفر إلى سويسرا والالتقاء بزوجته وأولاده والاتفاق معهم على الفترة المقبلة واستكمال مسابقة الدورى وأفريقيا والعقد الجديد مع الأهلى.

وأضاف أن تأخير عودة المدير الفنى كان بسبب القلق الطبيعى والمنطقى لأسرته من وباء كورونا على مستوى العالم، لكن القرارات التى اتخذتها الدولة مؤخراً وفى مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية، أكدت أن الوضع فى مصر أفضل ويسير فى الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وفى ضوء ومراعاة كل ما سبق تم الاتفاق مع فايلر على كل الأمور بالتعاقد الجديد.

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وكان ”الخليج 365” قد أكد أن الإدارة الحمراء نجحت في تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة موسم جديد بشكل رسمي، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر في الموسم الجديد، وأكدت مصادر لليوم السابع أن الساعات الأخيرة شهدت اتفاق حول جميع البنود التعاقدية بعد أن أبدى فايلر موافقة سابقة على البقاء داخل القلعة الحمراء بشرط موافقة أسرته وهو ما حدث بالفعل بعد الجلسة التي عقدها فايلر مع أسرته عقب سفره لسويسرا منذ أيام.

وأرسل فايلر العقود موقعة منه إلى مونتيرى محامى الأهلى في سويسرا بعد اصطحابها معه لسويسرا أثناء زيارته لأسرته، حيث عقد فايلر ومحاميه الخاص جلسة أونلاين مع إدارة الأهلي مساء الخميس وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة شهدت الاتفاق على كافة البنود التعاقدية