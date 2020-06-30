شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات يومى الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إن الجهاز الفنى حدد الخميس والجمعة بداية لراحة سلبية مدتها 48 ساعة لجميع اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته فى الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

وقرر الجهاز الفنى للأهلى أن تكون تدريبات الفريق من اليوم على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين فى الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعدما تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.

فى الوقت الذى أكد فيه سيد عبد الحفيظ، أن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التى أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادى والجهاز الفنى والإدارى والطبى جاءت سلبية، موضحًا أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، الأحد، للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية يوم الأحد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما، ويحرص النادي الأهلي على اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.